Вьетнам показал свое оружие на международной выставке по безопасности

Ханой, , 18:18 — REGNUM В международном выставочном центре в Ханое (Вьетнам) проходит крупнейшая в стране выставка по безопасности, на которой представлен ряд образцов вьетнамского вооружения. Выставка проводится во Вьетнаме уже в третий раз. На выставочных стеллажах расположены разные виды новейшего огнестрельного оружия, в числе которых винтовки, ружья, пистолеты, карабины и пр. Прежде чем попасть на выставку, посетители должны зарегистрироваться и получить карточку, после чего могут свободно передвигаться по территории выставочного центра. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», за два дня работы выставки ее посетили несколько тысяч человек.

Более 10 вьетнамских военно-промышленных организаций принимает участие в выставке. На выставке представлен пистолет вьетнамского производства SBL-E112, которым предполагается оснастить подразделения военной полиции. Среди прочих экспонатов, которые пользовались особой популярностью у посетителей, бронежилет, изготовленный вьетнамской компанией «Тхайшон».