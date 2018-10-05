Власти Индии показали «небезразличие к народу» вдвое снизив цены на бензин

Нью-Дели, , 16:55 — REGNUM 4 октября председатель правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амит Шах заявил, что правительство Индии и лично премьер-министр Индии Нарендра Моди доказали, что властям небезразлично благосостояние индийских граждан, снизив цены на бензин и дизельное топливо с 5 рупий за литр до 2,5 рупий за литр.

Как сообщает индийская газета «Джагран», действия правительства являются ответом на рост мировых цен на углеводороды и последующей за этим ростом инфляцию, обусловившей историческое падение индийской рупии. Как заявил Амит Шах, распоряжения федерального правительства уже переданы в штаты и вскоре должны быть исполнены.