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Власти Индии показали «небезразличие к народу» вдвое снизив цены на бензин

Политика

Председатель БДП Амит Шах заявил, что распоряжение правительства по снижению цен на топливо показывает его небезразличие по отношению к благосостоянию индийских гражданАмит Шах: «Правительство Моди небезразлично к благосостоянию народа Индии»

Власти Индии показали «небезразличие к народу» вдвое снизив цены на бензин
Иллюстрация: Geograph.ie
Цены на бензин

Нью-Дели, 5 октября 2018, 16:55 — REGNUM  4 октября председатель правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амит Шах заявил, что правительство Индии и лично премьер-министр Индии Нарендра Моди доказали, что властям небезразлично благосостояние индийских граждан, снизив цены на бензин и дизельное топливо с 5 рупий за литр до 2,5 рупий за литр.

Как сообщает индийская газета «Джагран», действия правительства являются ответом на рост мировых цен на углеводороды и последующей за этим ростом инфляцию, обусловившей историческое падение индийской рупии. Как заявил Амит Шах, распоряжения федерального правительства уже переданы в штаты и вскоре должны быть исполнены.

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Зарубежная хроника
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