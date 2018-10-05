Лидер оппозиции в Индии Рахул Ганди: «Рупия не падает, она уже рухнула»

Нью-Дели, , 17:31 — REGNUM 4 октября лидер главной оппозиционной партии Индии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди написал в социальной сети «Твиттер» о том, что национальная валюта Индии, рупия, «не падает, а уже рухнула».

Как сообщает индийская газета «Джагран», комментарий Рахула Ганди вызван беспрецедентным падением рупии, один доллар США стоит 73,77 индийских рупий, что, по мнению экспертов, вызвано ростом мировых цен на углеводороды. Ганди возмутило отсутствие комментариев со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди, при том что «цены на топливо уже значительно выросли, а государственные корпорации, подконтрольные правительству, не предпринимают никаких шагов по спасению ситуации».

В 2019 году в Индии пройдут всеобщие парламентские выборы, на которых главным оппонентом правящей партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) выступит коалиция оппозиции в главе с «Индийским национальным конгрессом», поэтому Рахул Ганди использует любую возможность для критики действующего правительства и премьер-министра.