В Хакасии суд отказал коммунисту по иску о втором туре выборов

Абакан, , 14:13 — REGNUM Верховный суд Хакасии отказал в удовлетворении административного иска кандидату на должность главы республики от КПРФ Валентину Коновалову. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде сегодня, 5 октября.

Напомним, речь идёт об иске Коновалова к избиркому. Коммунист убеждён, что решение ресизбиркома от 3 октября «Об отмене повторного голосования на выборах главы Хакасии — председателя правительства Хакасии, назначенного на 7 октября 2018 года» было неправомерным.

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В суде уточнили, что 3 октября на заседании избиркома было рассмотрено заявление зарегистрированного кандидата в главы Хакасии от «Справедливой России» Андрея Филягина о снятии своей кандидатуры. На основании этого заявления избирком решил отменить повторное голосование, назначенное на 7 октября, а также приостановить все действия, связанные с проведением повторного голосования.

Верховный суд Хакасии признал действия избирательной комиссии республики законными и отказал в удовлетворении административного иска. Решение в законную силу не вступило, подытожили в суде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коновалов подал иск в суд, так как считает, что избирком Хакасии не имел права удовлетворять заявление справоросса Филягина о снятии с выборов. Он объясняет это тем, что «Филягин подал заявление по вынуждающим обстоятельствам, однако каких-либо вынуждающих обстоятельств в заявлении Филягина не указано».

Напомним, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы республики. Единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий глава Хакасии — прим. ИА REGNUM ) получил 32,42% голосов и проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября должен был состояться второй тур, но Зимин с выборов снялся. В борьбу вступил справоросс Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат (11,23%), но и он со второго тура, назначенного на 7 октября, снялся. Второй тур вновь перенесли — на этот раз на 21 октября. Теперь с Коноваловым за губернаторское кресло должен побороться кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (четвёртое место в первом туре — 6,61%).

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