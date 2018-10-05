До конца 2018 года на службу в армию призовут свыше 118 тыс. новобранцев

Москва, , 14:13 — REGNUM Служить в армию до конца 2018 года отправятся свыше 118,4 тыс. новобранцев. Об этом нас сегодняшнем селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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«В соответствии с указом президента РФ призыву подлежат 132,5 тыс. человек, в том числе 118 440 — в Вооружённые силы», — цитирует слова министра пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением отбора и медосвидетельствования призывников.

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«Важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приёма и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях», — — сказал министр, подчеркнув, что особое внимание следует уделить мерам безопасности и профилактики заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, осенний призыв граждан на военную службу в России стартовал 1 октября и продлится до конца декабря 2018 года. Добавим, что в ходе весеннего призыва на службу в Вооружённые силы РФ отправились 128 тысяч человек.

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