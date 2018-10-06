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Министр Пакистана сфотографировался с организатором теракта в Мумбаи

Политика

Министр иностранных дел Пакистана заявил, что министру по делам религий следует быть внимательнее при выборе посещаемых мероприятий и партнеров, с которыми он ведёт диалог

Исламабад, 6 октября 2018, 11:14 — REGNUM  4 октября во время своего выступления перед журналистами в Вашингтоне министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что министр по делам религий Пакистана Нур уль-Хак Кадри поступил неосмотрительно, появившись на одном мероприятии с Хафизом Саидом, одним из организаторов терактов 2008 года в Мумбаи.

Как сообщает индийская газета «Джагран», министр иностранных дел подчернул, что пока не знает что побудило министра по делам религий на такой шаг, но по прибытии в Пакистан он обязательно спросит его. Куреши предположил, что решение Кадри определила повестка мероприятия, посвящённое проблеме Кашмира, предмету территориального спора Индии и Пакистана. На фото с мероприятия министр по делам религий запечатлён стоящим рядом с Хафизом Саидом, лидером организации Лашкаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организатором терактов 2008 года в Мумбаи.

Серия терактов 2008 года в Мумбаи по разным подсчетам унесла жизни от 150 до 200 человек, организовавшие теракты организации ведут свою деятельность в Пакистане на легальной основе.

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Зарубежная хроника
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