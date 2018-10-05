В новой думе Тольятти не смогли выбрать спикера

Тольятти, Самарская область, , 14:11 — REGNUM В городе Тольятти Самарской области не смогли выбрать спикера местной думы из-за разногласий между партиями. Первое заседание городского парламента седьмого созыва, членов которого 1 октября не пустили в здание депутаты предыдущего созыва, состоялось 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Депутаты присутствовали в полном составе — все 35 человек. Были избраны фракции и их руководители. Однако главный вопрос повестки — избрание спикера думы — так и не был решен», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат от КПРФ Павел Турков в телефонном разговоре.

Парламентарий уточнил, что за кандидата КПРФ Юрия Сачкова проголосовали все 17 коммунистов, за Николая Остудина, кандидата «Единой России», кроме 13 единороссов отдали голоса депутаты от «Справедливой России» — итого 16 человек. Представители ЛДПР воздержались. В результате ни один из кандидатов не получил необходимых 2/3 голосов.

В заседании думы объявили перерыв: в следующий раз народные избранники соберутся 10 октября. К этому времени должна быть проведена проверка хозяйственно-юридической деятельности шестого парламента на предмет нецелевого использования бюджетных средств — соответствующее заявление сделал депутат от КПРФ Максим Гуссейнов.

Напомним, 1 октября дума Тольятти предыдущего созыва внесла поправки в регламент, чтобы не допустить доминирования КПРФ в новом парламенте. Теперь для принятия решения большинства голосов будет недостаточно: понадобится две третьих. Коммунисты считают, что заседание думы было нелегитимно, в связи с чем отказываются работать по новому регламенту.

Как уточнил Павел Турков, 3 октября депутаты от КПРФ обратились в суд, требуя признать незаконность действия предыдущего парламента.

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