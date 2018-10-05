Амман, 5 октября 2018, 17:23 — REGNUM 4 октября Королевство Саудовская Аравия (КСА), Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты направили денежную помощь на счет Центрального банка Иордании в размере 1 миллиарда долларов. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), причиной этому послужило намерение стран оказать поддержку Иордании в период тяжелого экономического кризиса. Источник добавляет, что 600 миллионов долларов были направлены Иордании для погашения кредита Всемирного банка, а также на выполнение некоторых проектов по улучшению инфраструктуры страны. Ранее, летом 2018 года, по всей Иордании прошли протесты с требованием понижения налогов, предотвращения безработицы и улучшения качества жизни в целом.
Страны Персидского залива направили помощь Иордании в размере $ 1 млрд
Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты направили денежную помощь Иордании в размере 1 миллиарда долларов
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