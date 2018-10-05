Израиль усиливает войска на границе с Сектором Газа

Иерусалим, , 18:00 — REGNUM 4 октября начальник Генерального штаба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот принял решение об укреплении военных сил страны на границе с Сектором Газа. Данное решение было согласовано в ходе совещания руководства ЦАХАЛ и Службы Общей Безопасности Израиля (ШАБАК). Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, усиление произойдет в течение нескольких дней.

В рамках мобилизации часть войск Армии Обороны Израиля будет переброшена на южную границу страны. Кроме того, Израиль развернет систему ПРО «Железный купол» для защиты своей территории от ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа.

В руководстве ЦАХАЛ заявили, что мобилизация связана с усилением эскалации конфликта на границе с Сектором Газа. Ответственность за новый виток эскалации Генштаб ЦАХАЛ возлагает на движение ХАМАС.