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РФ и Индия могут досрочно добиться роста товарооборота до $30 млрд — Путин

Политика

В 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на 21%, превысив $9 млрд

Нью-Дели, 5 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Российская Федерация и Индия могут выйти на взаимный товарооборот в $30 млрд ранее 2025 года, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

По словам российского лидера, ранее РФ поставила задачу увеличить товарооборот с Индией к 2025 году до $30 млрд, а объем взаимных инвестиций — до $15 млрд. Вместе с тем в 2017 году торговля выросла на 21%, превысив $9 млрд, а за семь месяцев текущего года ее объем добавил еще 20%, отметил глава государства.

«Если такими темпами будем двигаться, то мы не только выполним, но и раньше времени достигнем намеченных рубежей и пойдем дальше», — заявил Путин.

Напомним, 4 октября Путин прибыл в Индию с официальным визитом. На сегодня, 5 октября, запланирована центральная часть визита. Состоятся переговоры лидеров двух государств по вопросам международной и региональной политики.

Ранее Россия и Индия подписали контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

Читайте подробнее: Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

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