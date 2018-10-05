Япония отказала Корее в просьбе не использовать милитаристский флаг

Сеул, , 18:22 — REGNUM В ходе международных морских учений, которые Южная Корея планирует проводить вместе с другими странами возле своих островов Чеджудо, корейская сторона попросила Японию не использовать на кораблях Морских сил самообороны флаг «кёкудзицу-ки» (красный круг в центре полотнища с исходящими от него лучами), который использовался японцами в ходе Второй мировой войны. По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Республика Корея, будучи хозяином учений, попросила стран-участниц поднимать либо свой национальный флаг, либо флаг самой Кореи. Япония использует на судах Морских сил самообороны свой военный флаг, а не национальный «хиномару» (красный круг в центре) в качестве опознавательного знака Сил самообороны. Для Кореи использование этого флага является оскорбительным, так как она стала жертвой японской агрессии и «кёкудзицу-ки» для неё является символом милитаризма.

«Мы не можем удовлетворить запрос наших южнокорейских партнеров, так как он лишен всякого здравого смысла. Если вопрос принципиальный, мы можем и вовсе не принимать участия в учениях», — заявил представитель министерства обороны Японии.