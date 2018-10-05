Около половины японцев поддерживают скорейшую встречу лидеров Японии и КНДР

Токио, , 18:23 — REGNUM Японская газета «Ёмиури Симбун» провела общенациональный опрос. Опрос показал, что количество людей, поддерживающих «скорейшую» встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, увеличилось до 50%. На конец сентября этот показатель составлял 38%. 46% проголосовали за то, чтоб «вопрос встречи был тщательнее изучен».

По информации газеты «Ёмиури», изменение в результатах связано с тем, что в скором времени уже состоится второй саммит США и КНДР. Кроме этого, премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно высказывался о необходимости личной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. До этого лидер КНДР заявил, что встреча с Токио пройдет «в подходящее время», но не дал пояснений по этому поводу.