Шведское правительство может сформировать лидер буржуазного блока

Стокгольм, , 18:12 — REGNUM Спикер шведского парламента, Андреас Норлен, дал лидеру Умеренно-коалиционной партии Швеции, возглавляющей альянс буржуазных партий, особое поручение. Ульф Кристерссон будет должен в кратчайшие сроки предложить несколько вариантов выхода из сложного внутриполитического тупика, в котором сейчас находится Швеция. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, стоящая перед Кристерссоном миссия «невыполнима», поскольку ему необходимо найти баланс между двумя противостоящими партийными блоками и прийти к соглашению с крайней правой партией «Шведские демократы».

Спикер шведского парламента должен назначить кандидатуру на пост премьер-министра. Это может быть отправленный ранее в отставку парламентом Стефан Лёвен или глава буржуазного блока Ульф Кристерссон.