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Шведское правительство может сформировать лидер буржуазного блока

Политика

Лидер шведского парламента дал главе блока буржуазных партий специальное задание по изучению расстановки сил в парламенте. Это может означать, что тальман склоняется к выставлению его кандидатуры на пост премьер-министра страны

Стокгольм, 5 октября 2018, 18:12 — REGNUM  Спикер шведского парламента, Андреас Норлен, дал лидеру Умеренно-коалиционной партии Швеции, возглавляющей альянс буржуазных партий, особое поручение. Ульф Кристерссон будет должен в кратчайшие сроки предложить несколько вариантов выхода из сложного внутриполитического тупика, в котором сейчас находится Швеция. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, стоящая перед Кристерссоном миссия «невыполнима», поскольку ему необходимо найти баланс между двумя противостоящими партийными блоками и прийти к соглашению с крайней правой партией «Шведские демократы».

Спикер шведского парламента должен назначить кандидатуру на пост премьер-министра. Это может быть отправленный ранее в отставку парламентом Стефан Лёвен или глава буржуазного блока Ульф Кристерссон.

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Зарубежная хроника
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