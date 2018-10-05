Имущество семьи экс-премьера Киргизии пока не арестуют

Бишкек, , 13:48 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии опроверг появившиеся в киргизском сегменте социальных сетей слухи о том, что «спецслужбы хотят незаконно арестовать имущество родственников бывшего премьер-министра Сапара Исакова». Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ, пишет «24.kg».

В ведомстве отмечают, что заявление адвоката, опубликованное в Facebook, экс-главы правительства о том, что следственные органы, возможно, наложат арест на дом и квартиру родителей супруги Исакова, не соответствует действительности.

«Расследование в отношении Сапара Исакова продолжается, и такой вопрос не поднимался вообще», — утверждают в госкомитете нацбезопаности Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был арестован в рамках уголовного дела, связанного с модернизацией Бишкекской ТЭЦ.

Также по этой же причине были арестованы: экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев , бывший мэр столицы Киргизии Кубанычбек Кулматов, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и еще семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны. Всех их обвиняют в коррупции.