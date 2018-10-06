Спецпредставитель США возглавит делегацию по примирению в Афганистане

Кабул, , 11:11 — REGNUM Официальный представитель Государственного департамента США сообщил, что специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад возглавит межведомственную делегацию, которая посетит Афганистан, Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Главной целью поездки Зальмая Халилзада является координация усилий США, направленных на привлечение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к переговорам о мире в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане встретится с правительствами вышеуказанных стран и обсудит, как наилучшим образом обеспечить урегулирования конфликта путем мирных переговоров.

Визит в вышеуказанные страны станет первой рабочей поездкой Зальмай Халилзада в качестве специального представителя США по процессу национального примирения в Афганистане.