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Спецпредставитель США возглавит делегацию по примирению в Афганистане

Политика

Зальмай Халилзад посетит эти страны с целью координации усилий США по привлечению представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирным переговорам

Кабул, 6 октября 2018, 11:11 — REGNUM  Официальный представитель Государственного департамента США сообщил, что специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад возглавит межведомственную делегацию, которая посетит Афганистан, Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Главной целью поездки Зальмая Халилзада является координация усилий США, направленных на привлечение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к переговорам о мире в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане встретится с правительствами вышеуказанных стран и обсудит, как наилучшим образом обеспечить урегулирования конфликта путем мирных переговоров.

Визит в вышеуказанные страны станет первой рабочей поездкой Зальмай Халилзада в качестве специального представителя США по процессу национального примирения в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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