Великобритания предоставит дополнительную помощь Индонезии

Джакарта, , 13:44 — REGNUM Британское правительство объявило, что готово предоставить помощь Индонезии в размере 60 млрд рупий для пострадавших от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил посол Великобритании в Индонезии.

«Прошлой ночью королева Елизавета попросила меня передать соболезнования президенту Джоко Видодо и всему народу Индонезии», — заявил посол.

«Все британцы чувствуют глубокую скорбь в связи с землетрясением и цунами в Центральном Сулавеси на прошлой неделе. Наши молитвы рядом с пострадавшими. В эти трудные времена, мы рядом с Индонезией», — отметил посол.

По словам дипломата, Индонезия не одинока в решении этого стихийного бедствия. Индонезия имеет много дружественных стран. «Великобритания будет делать все возможное, чтобы помочь правительству Индонезии», — добавил он.

Издание отмечает, что Великобритания отправит в Индонезию три самолета ВВС. На борту самолетов будет гуманитарная помощь, а именно палатки, питьевая вода, лампы и средства гигиены для 10 000 пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо Великобритании, США, Южная Корея, Сингапур, Европейский союз и ряд других стран и организаций также выразили готовность оказать Индонезии помощь в ликвидации последствий. Великобритания направила своих экспертов для оказания помощи, а также выделила средства в размере 2 млн фунтов.