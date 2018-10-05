Политический кризис в Армении: Царукян за проведение выборов в декабре

Ереван, , 13:38 — REGNUM Лидер второй по величине парламентской фракции Армении и партии «Процветающая Армения» (ППА), крупный предприниматель Гагик Царукян, впервые после скандального голосования в парламенте 2 октября, прокомментировал звучащие в его адрес многочисленные обвинения, в том числе, что он не поддерживал революцию, а проголосовал за кандидатуру Пашиняна вынуждено.

Царукян, в интервью принадлежащей ему телекомпании «Кентрон», отметил, что с первых дней поддерживал революцию, способствовал тому, чтобы митинги Пашиняна стали более многолюдными, даже имел острый разговор с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, который обвинил Царукяна в ударе в спину.

«Когда мы поддержали народное движение, у меня случился очень острый разговор с Сержем Саргсяном. Сразу после нашего заявления о поддержке народа, Саргсян позвонил мне и сказал — как такое могло случиться? Это удар в спину. На это я ответил, что, если бы я был твоим партнёром, я бы был в коалиции, но так как я в оппозиции — я буду с партнерами по оппозиции», — сказал Гагик Царукян.

Лидер «Процветающей Армении» также заверил, что благодаря голосованию, возглавляемой им фракции, за кандидатуру Пашиняна революция в Армении была легитимной.

По его словам, они не против проведения внеочередных парламентских выборов в декабре, если этого хочет народ. Он также заверил, что исключает, что когда-либо бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян могут прийти к власти благодаря возглавляемой им партии.

«Господин премьер-министр сказал, и мы готовы к обсуждению, мы тоже готовы. Мы говорили, что мы с народом и готовы к обсуждению», — сказал лидер ППА.

Царукян заверил, что у его партии нет намерений препятствовать проведению выборов в декабре.

«Если народ хочет в декабре, значит, и мы хотим… Мы ни на йоту не отступим от желания народа», — заявил лидер ППА, заверив, что его партия не имеет отношения к «контрреволюции». — Революцию сделали, закончили, а контрреволюции быть не может, стыдно… Я организую проведение встреч со всеми внепарламентскими силами, которые не встречались с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Жизнь движется вперед, мы не можем, как другие, сидеть, сложа руки, сидеть и ждать. Я себя чувствую хорошо, когда моя страна сильна, когда мой народ развивается, когда у людей на лицах улыбка».

На вопрос, означает ли это, что ППА «не присоединилась к контрреволюции и не будет сотрудничать с Республиканской партией», Царукян ответил так: «Вы прекрасно знаете, что произошло в 2015 году. Как после этого возможно? Почему тогда я был рядом с народом, не соглашался на их должности, с тем, что они говорили? И вы видели, что произошло. Нельзя на пустом месте приписывать человеку что-то. В 2015 году кто мог устоять на моем месте?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Царукян» 2 октября в парламенте проголосовали за законопроект, представленный Республиканской партией Армении, согласно которому, как утверждает премьер-министр Никол Пашинян, будет затруднено проведение досрочных парламентских выборов.

В тот же вечер Пашинян вывел десятки тысяч людей на улицы Еревана. Он назвал те силы, которые поддержали законопроект, контрреволюцией и лишил представителей ППА и «Дашнакцутюн» министерских и губернаторских постов. Пашинян также озвучил планы по проведению досрочных парламентских выборов в декабре.

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