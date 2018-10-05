Запад приступил к координации усилий по борьбе с РФ – политолог

Москва, , 14:02 — REGNUM Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг мнимой «российской угрозы», считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 5 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ряд недавних резких антироссийских высказываний, прозвучавших со стороны высокопоставленных европейских чиновников.

«Это говорит о координации совместных усилий по борьбе против России, — сказал Корнилов. — Против той российской угрозы, которой они так долго пугали. Постоянно, каждый день открываешь какую-нибудь газету: британскую, голландскую, какую угодно — и ты видишь, что о там всё время говорят о какой-то пакости. Публика уже перестала реагировать. Но при этом обратите внимание — в январе этого года одна голландская газета опубликовала данные, на мой взгляд, очень любопытные, о том, что их секретная служба вторгалась в компьютерные сети государственных учреждений России. Вызывали мы по этому поводу голландского посла? Был какой-то шум? Какие-то российские либералы потребовали призвать Голландию к ответу? Какие-то санкции ввели? И главное, как в Голландии обратили внимание на эту информацию?»

Напомним, что поводом для этого комментария стали в числе прочего заявления, прозвучавшие на проходившей в Брюсселе 3−4 октября встрече министров обороны НАТО. Так, обвинения в адрес РФ озвучил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, по словам которого российские спецслужбы организовали серию кибератак на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации по всему миру. Чуть позже министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что спецслужбы Голландии предотвратили хакерскую атаку якобы со стороны России на ОЗХО. Очередной порцией антироссийской риторики поделились также генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Евросовета Дональд Туск и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, осудившие «безрассудные действия России по подрыву международных норм и институтов».

Кроме того, 4 октября глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал Россию страной-изгоем, которая «наносит удары по учреждениям, которые не имеют какой-либо военной ценности».

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