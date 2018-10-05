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В Москве отложили рассмотрение дела против Вороненкова о рейдерском захвате

Политика

Заседание отложено на 29 октября

Москва, 5 октября 2018, 13:33 — REGNUM  Тушинский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела против убитого на Украине бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате столичного здания, сообщает 5 октября РИА Новости.

Заседание отложено на 29 октября в связи с тем, что на судебный процесс помимо прокурора никто из сторон — ни адвокат обвиняемого, ни потерпевшие — не явился.

Напомним, расследование дела началось еще при жизни Вороненкова и не было прекращено после его смерти, поскольку близкие родственники погибшего возражали против его закрытия. Они намерены доказать через суд, что Вороненков невиновен.

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По версии следствия, бывший депутат участвовал в афере с рейдерским захватом одного из московских зданий стоимостью 127 млн рублей, которое в последствии было продано за 20 млн. Именно Вороненков, как полагает следствие, финансировал эту схему и лично контролировал процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, Вороненкова убили в Киеве 23 марта 2017 года из огнестрельного оружия. Убийца был ранен охранником и позже скончался в больнице. Следствие считает, что убийство заказал бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин. Дело ведется в отношении пяти подозреваемых.

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