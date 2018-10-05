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Турчинов: ВСУ проведут военные учения в Азовском море

Политика

Секретарь СНБО отметил, что учения будут «серьезными»

Киев, 5 октября 2018, 13:41 — REGNUM  Украина проведет военные учения в Азовском море, заявил секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 5 октября «Украинский военный портал».

По его словам, учения будут «серьезными» и станут ответом на «провокации с российской стороны».

Напомним, нагнетание Киевом истерики по поводу «российских провокаций» в Азовском море началось вскоре после того, как российские пограничники в рамках закона остановили несколько суден для досмотра в акватории Азовского моря. Киев заявил, что Россия «незаконно задерживает судна», и начал проводить военные учения на побережье моря.

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Вооруженные силы Украины
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