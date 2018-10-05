Турчинов: ВСУ проведут военные учения в Азовском море

Киев, , 13:41 — REGNUM Украина проведет военные учения в Азовском море, заявил секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 5 октября «Украинский военный портал».

По его словам, учения будут «серьезными» и станут ответом на «провокации с российской стороны».

Напомним, нагнетание Киевом истерики по поводу «российских провокаций» в Азовском море началось вскоре после того, как российские пограничники в рамках закона остановили несколько суден для досмотра в акватории Азовского моря. Киев заявил, что Россия «незаконно задерживает судна», и начал проводить военные учения на побережье моря.