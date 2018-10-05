Говоря о геноциде, США должны вспоминать индейцев и Вьетнам

Москва, , 13:28 — REGNUM Современный киевский режим — важный инструмент политики США в отношении России. Эта политика носит выраженный агрессивный характер и, соответственно, поддержка любых антироссийских инициатив, в том числе ложных «исторических» концепций типа «голодомора» и «геноцида украинцев» — дело логичное, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Сенат США принял резолюцию о признании голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа». Двухпартийная резолюция, принятая единогласным решением, стала первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором голодомор 1932−1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Безнравственность американской политики тоже общеизвестна. Они будут много говорить о чужих «преступлениях» и вряд ли когда-то официально квалифицируют как геноцид то, что действительно требует такой квалификации: массовое уничтожение коренного населения Северной Америки.

Скорее скажут, что это не в США платили деньги за скальпы индейцев, а «в Советской России коммунисты коллекционировали скальпы украинцев».

В связи с резолюцией американского Сената стоит также напомнить и о другом факте. В 1967 году, как известно, работал созданный английским философом и общественным деятелем Бертраном Расселом и французским философом Жаном-Полем Сартром общественный трибунал, изучавший преступления США, совершённые во время развязанной ими войны во Вьетнаме.

В состав трибунала входили 25 известных личностей из 18 стран. На вопрос «Виновны ли Соединенные Штаты Америки в геноциде населения Вьетнама?» Трибунал Рассела-Сартра единогласно ответил «да».

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