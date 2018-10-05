Моди заявил о необходимости укрепления многополярного мира

Нью-Дели, , 13:25 — REGNUM По мнению Москвы и Нью-Дели, в сегодняшних реалиях необходимо укреплять многополярный мир. Об этом 5 октября заявил премьер-министр Индии Надендра Моди после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Дели.

По словам главы индийского правительства, Индия и Россия полагают, что в сегодняшнем «быстро меняющемся мире» необходимо укреплять «многополярные отношения».

Также Моди отметил важность российско-индийского противостояния терроризму. По его мнению, сотрудничество между Индией и Москвой должно распространяться на решение «проблемы Афганистана» и вопросов, касающихся изменения климата.

Читайте также: Индия обратилась к России за помощью в реализации космического проекта

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Индия подписали контракт на поставку Нью-Дели пяти полков ЗРС С-400 «Триумф». Сумма сделки превышает $5 млрд.

Читайте также: Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400