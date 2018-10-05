В Швеции и Норвегии пройдут военные учения с участием 45 тысяч солдат

Осло, , 17:53 — REGNUM В конце октября в Швеции и Норвегии будут проведены крупнейшие с 1991 года военные учения, в которых будут задействованы более 45 000 солдат. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Учения пройдут в большей степени на территории Норвегии, однако затронутой окажется также Швеция и районы Балтийского моря, сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Отмечается также, что учения носят оборонительный характер и все страны-участницы ОБСЕ, включая Россию, приглашены в качестве наблюдателей.

Швеция не является членом НАТО, однако уже не в первый раз принимает участие в учениях совместно со странами альянса.