Правые партии Швеции поддержат Кристерссона в обмен на места в парламенте

Стокгольм, , 16:40 — REGNUM Джимми Окессон, лидер крайне правой шведской партии «Шведские демократы» 4 октября заявил о том, что поддержка его партии «не предоставляется просто так» и он будет делать всё возможное, чтобы её представители оказались в новом сформированном правительстве. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT. Окессон отметил также, что построение действительно «другого» правительства невозможно совместно с социал-демократами, во главе которых стоит отставленный премьер-министр Стефан Лёвен.

Ранее «Шведские демократы» вместе с блоком буржуазных партий проголосовали за отставку премьер-министра и лидера Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) и согласились поддержать лидера буржуазного альянса Ульфа Кристерссона в борьбе за пост премьер-министра. В качестве ответа они требуют предоставить членам партии право войти в состав будущего нового правительства страны.