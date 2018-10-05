Чиновники уходят: как в Екатеринбурге меняют власть

Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В администрации Екатеринбурга произошли новые отставки. Свои посты покинули глава Верх-Исетского района Сергей Нырков и заместитель главы администрации города Алексей Белышев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о новых отставках журналистам подтвердили в пресс-службе мэрии. При этом уточняется, что оба они ушли по собственному желанию.

Напомним, ранее в отставку были отправлены семь чиновников. Среди них и глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

По мнению наблюдателей, отставки будут продолжены. Они связаны со сменой власти в городе. Напомним, 25 сентября главой муниципалитета был единогласно избран Александр Высокинский. Решение приняли депутаты городской думы.

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