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Чиновники уходят: как в Екатеринбурге меняют власть

Политика

Свои посты покинули глава Верх-Исетского района и вице-мэр города

Екатеринбург, 5 октября 2018, 13:15 — REGNUM  В администрации Екатеринбурга произошли новые отставки. Свои посты покинули глава Верх-Исетского района Сергей Нырков и заместитель главы администрации города Алексей Белышев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о новых отставках журналистам подтвердили в пресс-службе мэрии. При этом уточняется, что оба они ушли по собственному желанию.

Напомним, ранее в отставку были отправлены семь чиновников. Среди них и глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

По мнению наблюдателей, отставки будут продолжены. Они связаны со сменой власти в городе. Напомним, 25 сентября главой муниципалитета был единогласно избран Александр Высокинский. Решение приняли депутаты городской думы.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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