Полтавченко проголосует за Беглова на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на выборах нового градоначальника, которые запланированы на осень 2019 года, уже определился со своим кандидатом. Об этом он объявил в день, когда официально простился с коллективом Смольного, передает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

«Так как я уже не политический руководитель, не губернатор, то, как гражданин Петербурга, я свой голос отдаю Александру Дмитриевичу Беглову», — сказал Полтавченко.

Напомним, 3 октября Беглов по предложению президента Владимира Путина занял пост врио губернатора до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга.

Впрочем, о своем желании участвовать в выборах в 2019 году врио губернатора еще не объявлял. Полтавченко призвал обратиться с этим вопросом непосредственно к Александру Беглову.

«Но я бы хотел, чтобы он выдвигался», — сказал Полтавченко.

Он также призвал своих коллег из Смольного беречь силы и руки, когда они ему аплодировали, ведь им еще предстоит «ковать победу» к следующему сентябрю.

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