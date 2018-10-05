Владимир Путин намерен посетить Сеул

Москва, , 12:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял приглашение президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить Сеул. Новость о намерении Путина включить Сеул в свои планы передала сегодня, 5 октября, Мун Чжэ Ину председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РенТВ.

Матвиенко выразила надежду, что визит российского лидера состоится в кратчайшие сроки и предложила провести консультации о предстоящем визите президента России по дипломатическим каналам.

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Как сообщает ИА REGNUM, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла 4 октября в Южную Корею с официальным визитом по приглашению южнокорейского парламента. В рамках визита она провела встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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