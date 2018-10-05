Романо Проди предлагает «антипопулистский альянс» ЕС с Ципрасом и Макроном

Рим, , 12:49 — REGNUM На выборах в Европарламент в мае 2019 года «антипопулистские» силы Евросоюза должны выступить единым фронтом, сформировав альянс, сказал экс-премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди в интервью Corriere della Sera в пятницу, 5 октября.

В числе политиков, которые должны возглавить этот альянс, Проди навал президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Он также добавил, что и сам рассматривает возможность участвовать в выборах.

Действующие власти Евросоюза и их сторонники не впервые заявляют об «угрозе» со стороны «популистов», к которым относят прежде всего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу французского «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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