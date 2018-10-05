Беглов хочет быть «классным» руководителем Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал подчиненным о важнейших задачах, которые, на его взгляд, стоят перед Смольным, передает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

«Работа по политическому воспитанию молодежи. Это очень важный вопрос», — сказал Беглов.

Он обратил внимание, что в Петербурге есть всё для такого воспитания — Петропавловская крепость, Александрийский столп, Пискаревское мемориальное кладбище, Кронштадт — ведь каждое поколение горожан оставляло «достойную память о себе и о событиях», которые происходили в городе на Неве.

«Уверен, что у нас получится, чтобы горожане могли сказать: «У нас классное правительство, классное руководство и вообще, всё в городе хорошо», — заявил Александр Беглов.

Среди непростых задач он назвал и взаимодействие с городским Законодательным собранием. По словам Беглова, он помнит об этом еще по своему опыту исполнения обязанностей губернатора Петербурга в 2003 году, в период до избрания Валентины Матвиенко.

«Если с ЗакСом нет понимания, это плохо для всех. Прежде всего — для города. Исполнительная и законодательная власть — это два крыла одного самолета. Могут быть расхождения, но они должны слаженно работать на благосостояние города», — сказал Беглов.

Читайте также: Беглов не допустит «политических клоунад» в Петербурге — Полтавченко

Александр Беглов 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором на выборах.

Георгий Полтавченко добровольно сложил с себя полномочия губернатора Санкт-Петербурга, приняв предложение президента РФ возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов попросил на выход петербургских чиновников «с грешками»

Читайте развитие сюжета: Полтавченко проголосует за Беглова на выборах губернатора Петербурга