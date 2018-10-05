На Украине могут создать ракеты, «достающие до Москвы»

Киев, , 12:46 — REGNUM Украинские конструкторы способны разработать ракету с дальностью полета в полторы тысячи километров, которая «может достать до Москвы». Об этом в интервью порталу UkrLife заявил украинский военный эксперт и писатель Валентин Бадрак.

По его словам, стремительное развитие украинских военных технологий связано с необходимостью противостоять России. Бадрак подчеркнул, что украинские оружейники способны создать такое оружие, которое может «изменить риторику переговоров», поскольку Украина, в арсенале которой появится «сотня-другая таких ракет», будет способна диктовать свои условия в диалоге с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина намерена активно приступить к разработке и закупке нового высокоточного ракетного вооружения.

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