Выполню любую команду: курский губернатор о возможной отставке

Курск, , 12:45 — REGNUM Губернатор Курской области Александр Михайлов готов к уходу с поста. Слухи о своей отставке с должности он прокомментировал 5 октября, сообщило 46 ТВ.

«Я считаю, что ничего тут неожиданного нет. Кампания идет, СМИ её подхватили и муссируют. А если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду. Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски. Для меня ничего тут ни нового, ни трагичного нет», — заявил Александр Михайлов.

«Это выбор руководства и народа. Народ раз считает, что так надо, слава Богу», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели свои посты покинули губернаторы нескольких российских регионов, в том числе — 2 октября в отставку был отправлен губернатор Липецкой области Олег Королев. В числе «следующих на выход» в СМИ называют также и губернатора Курской области Александра Михайлова.