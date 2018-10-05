Индонезия и Сингапур проведут ежегодное совещание на Бали

Джакарта, , 12:50 — REGNUM Правительства Индонезии и Сингапура проведут ежегодное совещание двух стран на Бали 11 октября 2018 года, сообщает Antaranews.

Официальный представитель МИДа Индонезии Арманата Насир, заявил, что ежегодная встреча лидеров Индонезии и Сингапура пройдет в рамках серии международных мероприятий на Бали, а именно ежегодного совещания международного валютного фонда и специальной встречи глав стран-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Индонезия и Сингапур имеют тесное экономическое сотрудничество. Сингапур является крупнейшим инвестором в Индонезии», — заявил Денни Абди, глава департамента Юго-Восточной Азии МИДа Индонезии.

Денни Абди также сообщил, что Индонезия и Сингапур подпишет соглашение о защите инвестиций.

На двусторонней встрече стороны собираются подписать еще семь меморандумов о взаимопонимании в следующих сферах: культурное сотрудничество на 2019 — 2020 год, сотрудничество в области искусства и наследия, в области финансовых технологий, развитие людских ресурсов в морском деле, развитие промышленности 4.0, в сфере высшего образования и туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2018 года инвестиции Сингапура в Индонезию достигли 5,04 млрд долларов США.

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