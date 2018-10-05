Путину в Индии предложили попробовать необычный суп

Нью-Дели, , 12:30 — REGNUM В ходе переговоров в Индии президенту России Владимиру Путину и членам российской делегации предложили необычные блюда, такие как суп из арбуза и более традиционное европейское меню. Об этом свидетельствует меню, опубликованное журналистами кремлевского пула.

Следует отметить, что гостям были предложены как блюда из рыбы, курицы или баранины, так и вегетарианское меню. К обеду подавали «ароматный слоеный пирожок» с начинкой из смеси ростков, сладкого йогурта и других ингредиентов. На десерт можно было попробовать фисташковое мороженое, пирожные брауни и фрукты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Владимир Путин прибыл в Индию с официальным визитом. Глава российского государства проведет неформальный ужин с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Центральная часть визита состоится 5 октября. Запланированы переговоры президента России и премьер-министра Индии.

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