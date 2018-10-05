Губернатор будет стимулировать движение Великого Новгорода к агломерации

Великий Новгород, , 12:28 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин «будет немножечко стимулировать» движение Великого Новгорода к агломерации с Новгородским районом, но никаких административных решений по этому вопросу принимать не будет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде.

«Форматы, способы и скорость движения совместно должны выработать, прежде всего, дума Великого Новгорода и дума Новгородского района как представители интересов людей. Я готов буду эти решения поддержать. При этом, конечно, я буду это движение немножко стимулировать: решения, которые визируются двумя главами ‑ и Великого Новгорода, и района — будут приниматься в первую очередь», — пояснил губернатор.

По поводу административного присоединения территорий Новгородского района к Великом Новгороду губернатор считает, что в этой ситуации нужно разбираться депутатам и необходима общественная дискуссия.

«Я готов поддержать любое решение, но то, которое пройдёт нормальное обсуждение», — заявил Андрей Никитин.

Губернатор также отметил, что предложил и новому депутатскому корпусу думы Великого Новгорода попробовать совместную работу с депутатами Новгородского района, так как есть набор вопросов, которые району не решить без города и наоборот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин ещё в 2017 году предложил развивать Великий Новгород и окружающий его Новгородский район как единый организм, предложив муниципалитетам сформировать комплексную программу развития.

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Отметим, что в 2018 году в Новгородском районе сменился глава: Анатолий Швецов, который руководил районом десять лет, не стал участвовать в конкурсном отборе. Новым главой стал его бывший заместитель Олег Шахов. Великий Новгород также готовится к избранию нового градоначальника, и тоже без прямых выборов, по конкурсу.

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