Беглов: Полтавченко сделал из ЦФО православный округ вместо «красного»

Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов гордится тем, что он православный, и хвалит работу предшественника Георгия Полтавченко по строительству храмов, передает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

Общаясь с журналистами после своего первого выступления перед чиновниками Смольного, Беглов напомнил, что уже сменял Полтавченко на должности. Если сейчас речь о кресле петербургского градоначальника, то ранее Беглов вскоре после Полтавченко занял пост полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Александр Беглов отметил, что Георгию Полтавченко на посту полпреда в ЦФО «досталось» 40 млн населения, 18 субъектов, «непростые» региональные лидеры, вроде экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Когда я пришел в ЦФО, увидел, что округ из коммунистического «красного пояса» стал православным. Было построено множество храмов, округ стабилизировался, и мне легко было работать», — сказал Беглов.

«Сегодня я уже сменяю Георгия Сергеевича (Полтавченко) на должности губернатора Петербурга. Так что преемственность остается — мы друг друга давно знаем, не один десяток лет. Я человек православный и я тоже этим горжусь. Но важно, что за эти семь лет удалось стабилизировать обстановку в городе, независимо от конфессий. Какие-то были демонстрации, но это меньшинство всё равно. Город жил спокойно», — похвалил работу Полтавченко врио губернатора Петербурга и пригласил на чай в Смольный.

Напомним, Георгий Полтавченко занимал должность полпреда в ЦФО с мая 2000 года по август 2011 года. Александр Беглов работал в этой же должности с мая 2012 года по декабрь 2017 года.