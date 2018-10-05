В Крыму сочли бредом слова Климкина о переселении граждан РФ на полуостров

Симферополь, , 12:26 — REGNUM Заявление о «специальном переселении» граждан России из других регионов в Крым, которое сделал министр Украины Павел Климкин, — безосновательная и бредовая идея. Такое мнение высказал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«МИД Украины, как всегда, высказывает неадекватные и бредовые идеи, которые не имеют под собой никакого реального основания», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Также Гемпель «со всей ответственностью» заявил, что никакого массового переселения граждан РФ на территорию полуострова не планировалось и не проводится.

«Граждане Российской Федерации вправе самостоятельно выбирать себе место жительства», — заключил глава парламентского комитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в «специальном переселении» десятков тысяч человек из других регионов страны на полуостров. По словам главы внешнедипломатического ведомства, это делается с целью вытеснить с полуострова «проукраинское» население.

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