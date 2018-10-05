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Прокуроры РФ и Франции обсудили возврат активов коррупционеров из-за рубежа

Политика

Также рассмотрены вопросы по выдаче из Франции ряда российских граждан

Москва, 5 октября 2018, 12:24 — REGNUM  Практические аспекты взаимодействия компетентных органов Росси и Франции по возврату из-за рубежа активов, полученных преступным путём, а также вопросы правового регулирования обсудили сегодня, 5 октября, на заседании рабочей группы Генеральной прокуратуры РФ и Министерства юстиции Франции по вопросам сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуроры двух стран обменялись информацией о ходе исполнения как российских, так и французских запросов о выдаче и оказании правовой помощи по конкретным уголовным делам. Кроме того, рассмотрены вопросы по выдаче из Франции ряда российских граждан, запросы в отношении которых находятся на рассмотрении французских компетентных органов.

Генпрокуратура РФ и Минюст Франции продолжат сотрудничество. Следующее заседание рабочей группы пройдет во Франции в 2019 году. Такая договоренность достигнута по результатам встречи представителей ведомств двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ создала рабочую группу по возврату активов коррупционеров из-за рубежа в марте 2016 года. Группу возглавил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий.

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