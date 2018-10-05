За полгода Испания одобрила 3 заявки из 18 тыс. от беженцев из Венесуэлы

Мадрид, , 12:20 — REGNUM Испанский омбудсмен Франсиско Фернандес Маруган рекомендует правительству своей страны сделать общее заявление о временной защите сроком на год для всех граждан Венесуэлы, находящихся на территории Испании, пишет газета ABC.

Отдел Маругана констатирует почти «нулевую скорость признания статуса беженца»: к июню этого года на столах чиновников лежали 17 989 заявлений от венесуэльцев на предоставление убежища. В течение первого полугодия лишь три (!) заявки получили положительный ответ. К концу августа число необработанных заявлений возросло до 25 340.

Временная защита регулируется директивой от 2001 года и требует разрешения Совета Европы, она никогда не использовалась. Она предназначена для случаев массового притока из-за пределов Евросоюза перемещенных лиц и предоставляет им такие права, как вид на жительство и доступ к системе здравоохранения. По своей сути временная защита отличается от убежища для беженцев, предусмотренного Женевской конвенцией.

Венесуэльцы — самая крупная национальная группа претендентов на легальное убежище в Испании. В 2017 году они составляли 34% от всех подающих заявки.