«Закон о украинском языке писали немцы Третьего рейха для евреев» — эксперт

Киев, , 12:17 — REGNUM Украинский журналист Сергей Гармаш подверг жесткой критике принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. По его словам, законопроект №5670-Д, который разработан депутатами фракции «Народный фронт» наносит большой удар по единству украинской нации.

«…такое впечатление, что его немцы Третьего рейха для евреев писали, а не украинцы для украинцев. Большего удара по единству нации даже придумать нельзя. Большего подарка для Оппоблока и его кандидата на президентских выборах даже Путин не может сделать. А за кого, по вашему, будет голосовать русскоязычные граждане Украины, которых в одночасье делают «понаехалитут» только потому, что им не повезло родиться в регионах, где их матери пели им колыбельные на русском? Ну что ж, если это стратегия партии власти на выборах… — мы это уже проходили в 2004, когда нас делили на сорта. Надеюсь, этот законопроект не пройдет», — написал Гармаш на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что законопроект о языке депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ярослава Лесюка «не столько защищает мову, сколько ущемляет русскоязычных». Гармаш считает, что законопроект БПП создает почву для продвижения всяких «русских», «венгерских» и «мусульманских» «миров» на Украине.

«В частности, это возможность в некоторых случаях в отдельных регионах употребления не украинской мовы (языка — ИА REGNUM ) «якщо не менше ніж третина їх жителів відносить себе до відповідних корінних народів або національних меншин» (если не менее чем треть их жителей относит себя к соответствующим коренным народам или национальным меньшинствам — ИА REGNUM ). Скажите, а как мы будем определять, относит там себя треть жителей к национальным меньшинствам или нет? Ведь сейчас у нас нет графы «национальность» в паспорте. А очередная перепись пройдет после принятия этого закона», — добавил Гармаш.

Он отметил, что Киев вынуждает русскоговорящих граждан Украины, которые считают себя украинцами, стать «русскими».

"И вот представьте, что жители юго-восточных областей, которые сейчас считают себя украинцами, но от рождения говорят на русском (не российском!) языке, для сохранения возможности пользоваться родным языком, начинают называть себя русскими. И у нас появляются целые регионы, населенные «русскими». Вот Путину радости будет. За последние четыре года, я вижу как тот же Киев и без всяких мовных законов становится все более украиноязычным. Растут дети, получающие образование на украинском. Все идет своим чередом. Зачем, особенно накануне выборов, опять делить и противопоставлять друг другу Запад и Восток? Зачем обострять вопрос, который уже был детонатором в 2014. Жизнь не учит?» — возмутился Гармаш.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным языковой закон «Об основах государственной языковой политики» (закон «Кивалова — Колесниченко»), который был принят Радой 3 июля 2012 года. Закон предусматривал официальную возможность двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» соответствующий документ проголосовал 261 депутат. В документе отмечается, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

При этом законопроект предусматривает ввод должности уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет правительство. Его задачами являются защита украинского языка, а также права граждан на получение государственным языком информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.