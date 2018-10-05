Сенатором от Заксобрания Владимирской области стала Ольга Хохлова

Владимир, , 12:13 — REGNUM Членом Совета Федерации от Законодательного собрания Владимирской области стала представительница «Единой России» Ольга Хохлова. Такое решение на заседании 5 октября приняли депутаты регионального парламента.

Ольга Хохлова была выдвинута фракцией «Единая Россия». За кандидата проголосовали 26 депутатов. Четыре голоса были отданы против, три человека воздержались. Отметим, что Ольга Хохлова займет место Сергея Рыбакова, который был назначен депутатами прошлого созыва.

Ольга Хохлова занимает пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Она родилась в Муроме в 1957 году. В 2009 году Хохлова впервые была избрана в областное Заксобрание, тогда же стала заместителем председателя регионального парламента. В 2018 году она не прошла в Заксобрание по списку, однако получила место в думе благодаря отказу губернатора Светланы Орловой от мандата.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшее время своего представителя в Совет Федерации должен назначить избранный 23 сентября губернатор Владимир Сипягин. Он победил во втором туре главу области Светлану Орлову. Сейчас место в Совфеде занимает представитель «Справедливой России» Антон Беляков, который был назначен Светланой Орловой в 2013 году.