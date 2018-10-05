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«Подсуетились»: эксперт рассказал о «сворованных» США технологиях С-300

Политика

«Пока мы делали С-400, американцы подсуетились и кое-что подворовали»

Москва, 5 октября 2018, 12:13 — REGNUM  C российским зенитно-ракетным комплексом С-300 может сравниться только американский комплекс Patriot последней модификации, в котором использованы «сворованные» США технологии РФ, заявил экс-директор «Научно-производственного объединения «Алмаз» имени академика Расплетина» Игорь Ашурбейли в интервью телеканалу «Звезда».

"Пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции (Patriot)», — заявил Ашурбейли.

При этом, по его словам, у российских систем С-400 и С-500 в мире конкурентов уже нет.

Напомним, ранее на сайте Фонда стратегической культуры (Strategic Culture Foundation) была опубликована статья под названием «Худший кошмар военно-промышленного комплекса США: С-300 может уничтожить F-35 и показать его недостатки».

Читайте подробнее: С-300 может уничтожить F-35 в Сирии

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Военно-промышленный комплекс
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