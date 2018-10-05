Профессиональная реабилитация для педагогов — в фокусе внимания ЕР

Москва, , 12:06 — REGNUM Партия «Единая Россия» предлагает Правительству РФ разработать систему профессиональной реабилитации для педагогов

«Мною направлено официальное обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением о разработке системы профессиональной реабилитации или оздоровления для педагогов. Актуальные вопросы педагогов, в том числе связанные с заработной платой, с высокими нагрузками, с охраной их здоровья, прохождением ими стажировок, во многом обусловлены именно системной проблемой со статусом учителя. Статус учителя необходимо повышать путём разработки мер по поддержке педагогов, профессиональной их реабилитации, оздоровлению», — рассказала журналистам координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Алёна Аршинова.

По ее словам, в качестве одной из мер профессиональной реабилитации или оздоровления учителей предлагается разработать сертификат для отдыха педагогов, в том числе для их семей.

«Ведь некоторым категориям служащих обеспечена возможность санаторно-курортного отдыха, предусмотрены и иные меры, поддерживающие благоприятный фон в период выполнения ими профессиональных обязанностей. Но нельзя забывать, что учителя также подвержены профессиональному выгоранию», — рассказала координатор партийного проекта «Новая школа».

«Соблюдение и защита прав педагогов — это наша приоритетная задача», — напомнила Алена Аршинова.

Она также отметила, что к решению этой задачи партия «Единая Россия» подходит системно, реагирует на конкретные грубейшие факты нарушения прав педагогов в регионах.

«Только за текущий год партийный проект содействовал восстановлению в правах учителей из Амурской, Ростовской, Тамбовской, Мурманской областей, Краснодарского края, Республики Марий Эл», — заключила Алена Аршинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии.

Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Партийный проект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество.

Во внимании партийного проекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.