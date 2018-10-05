Спикер Рады: я верю, что патриарх Варфоломей приедет в Киев

Киев, , 12:04 — REGNUM Спикер Верховной рады Андрей Парубий пригласил патриарха Константинопольского Варфоломея посетить Киев. Об этом Парубий сообщил сам, пишет 5 октября «Страна.ua».

Глава украинского парламента отметил, что он также провел встречу с двумя экзархами Вселенского патриарха. Парубий ничего не сказал конкретного о том, какие были приняты решения на встрече и приедет ли патриарх Варфоломей в Киев. Вместо этого спикер лишь заявил, что «верит» в получение Украиной томоса об автокефалии и в приезд патриарха в Киев.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отмечала, что автокефалия, предоставленная Украине, повлечет за собой раскол церкви и передел церковной собственности в стране.