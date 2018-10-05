Киевский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Киев, , 11:56 — REGNUM В Киеве 5 октября продолжилось рассмотрение дела о государственной измене бывшего украинского Виктора Януковича. Об этом сообщили в Оболонском районном суде столицы Украины.

Отмечается, что судебное заседание объявил продолженным председательствующий судья Владислав Девятко. Также сообщается, что в рамках судебных прений начал свое выступление адвокат Януковича Александр Горошинский.

Как сообщало ИА REGNUM, свергнутого в 2014 году в ходе государственного переворота президента Украины Виктора Януковича обвиняют в государственной измене и других преступлениях. Обвинение требует для политического деятеля 15 лет лишения свободы.

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