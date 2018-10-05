«Закон о языке увеличит число сепаратистов в Харькове и Одессе» — эксперт

Киев, , 11:51 — REGNUM Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного увеличит число «откровенных сепаратистов, особенно в Харькове и Одессе». Об этом написал на своей странице в Фейсбуке директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Про «мовний» законопроект. Специально буду писать на русском. Из принципа. В той форме, в какой этот закон принят, он не столько «буде захищати українську мову» (будет защищать украинский язык — ИА REGNUM ), сколько увеличит число сторонников экс-регионалов (сторонников бывшей Партии регионов — ИА REGNUM ) и даже откровенных сепаратистов, особенно в Харькове и Одессе. Это лобовая атака, которая принесет прямо противоположный результат», — отметил Фесенко.

Он призвал Раду принять гибкий закон о языках в менее радикальной форме.

«Из одной крайности (киваловско-колесниченковской) Рада бросается в другую. И когда же наши воинствующие патриоты научатся гибкости и дальновидности? Новый закон о языках нужен, особенно после решения КС, но не в такой радикальной форме», — добавил Фесенко.

Политолог прогнозирует, что в случае принятия закона о языках в нынешней редакции, он будет оспорен в Конституционном Суде и Европейском суде по правам человека.

«С высокой вероятностью его будут оспаривать и в КС и в ЕСПЧ. Укреплять государственный статус украинского языка нужно, но прежде всего в сфере госуправления, без вмешательства в негосударственную сферу. Очень надеюсь, что ко второму чтению этот законопроект сделают более гибким и умеренным, без «мовних комісарів» (языковых комиссаров — ИА REGNUM ) и без рисков чрезмерного администрирования при его реализации», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» соответствующий документ проголосовал 261 депутат. В документе отмечается, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

При этом законопроект предусматривает ввод должности уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет правительство. Его задачами являются защита украинского языка, а также права граждан на получение государственным языком информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

В документе также определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком. К ним относятся президент Украины, председатель Верховной Рады и его заместители, члены Кабинета Министров, руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав правительства, а также их заместители, председатель Службы безопасности, генеральный прокурор, глава Нацбанка, члены Счетной палаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уполномоченный по защите государственного языка, народные депутаты, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы.