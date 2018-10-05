Международный суд и Иран «дали по рукам» Вашингтону

Сергей Шакарянц, , 12:48 — REGNUM

Итак, США предприняли ещё один шаг в сторону развязывания настолько жёсткой конфронтации против Ирана, насколько возможно между странами, пока не объявившими друг другу войны, но уже и не являющимися даже просто партнёрами по каким-то переговорам. 4 октября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон выходит из Договора о дружбе с Ираном от 1955 года. Именно так правящая верхушка фашиствующих во всём мире Соединённых Штатов отреагировала на… вердикт Международного уголовного суда ООН (ICJ) по иску Ирана против США, поданному Тегераном ещё летом, в котором власти ИРИ утверждали, что выход Вашингтона из ядерной сделки и повторное введение односторонних санкций в мае нарушили договор 1955 г. между двумя странами. Помпео, реагируя на решение Международного суда ООН, вынесенное 3 октября против США в отношении отмены ряда санкций против Ирана, обвинил этот суд в злоупотреблении в пользу Ирана: «В свете того, как Иран злоупотреблял Международным судом в качестве формы нападения на Соединённые Штаты, я, поэтому заявляю сегодня, что Соединённые Штаты прекращают действие Договора о дружбе с Ираном». Американский госсекретарь строит из себя «девственницу», словно бы не понимая, что любые односторонние санкции против страны, с которой у США действует двусторонний договор о дружбе, вне зависимости от того, идёт ли речь о разрыве какого-то иного соглашения с этим государством (да ещё многостороннего, а не двустороннего), — это уже нарушение имеющегося договора о дружбе. И по сути — положение так называемого «предъобъявления войны». Этот незаконный шаг со стороны правительства США предпринят, несмотря на то, что президент Международного суда в июле отправил письмо Майклу Помпео, в котором призвал США воздерживаться от любых дальнейших действий в отношении санкций против Ирана, сообщил иранский ресурс Mehr News.

Раздражение госсекретаря США было очевидным — всё заметно даже по формулировкам его спича. «Это решение, которое необходимо было принять ещё, по правде говоря, 39 лет назад», — это о выходе из Договора от 1955 г. А далее — ещё более нелепые нападки и на Иран, и на ICJ. «Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединённых Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет ICJ в политических и пропагандистских целях», — вещал шеф американской дипломатии. По его словам, решение ICJ «является необоснованным», а претензии Ирана — «абсурдными». Ну, с точки зрения Америки, в её позиции всё законно и логично — «защищая себя» (а не напомнит ли кто-нибудь из американских дипломатов, какая из территорий Ближнего Востока является территорией США или представляет собой очередной американский штат?..), выдвигать беспочвенные обвинения и требования против не менее суверенной страны-империи, чем сами США. Хотя мир знает, что Иран никогда за последние 200 с лишним лет ни на кого не нападал, территориальных претензий не выдвигал, и т.д., и т.п. Мир знает, что Иран постоянно обороняется, — в том числе и от США. Странно, что Вашингтон не понимает или делает вид, что не понимает — в соответствии с многими документами и законами ООН, у Ирана есть законное право отстаивать свой государственный суверенитет, в том числе — от поползновений и возможной агрессии США.

Углубимся в некоторые подробности вердикта Международного суда ООН (ICJ) от 3 октября 2018 г. Исторического, на наш взгляд, судебного решения на планете — впервые в истории Земной цивилизации, международное сообщество публично предпринимает акт, направленный на предотвращение развязывания «горячей» войны, и впервые осуждается страна, претендующая на мировое господство. Отвлекаясь от темы, не можем не указать — набралась бы в своё время Лига Наций — организация, предшествовавшая ООН, создать некий судебный орган, дабы осудить Мюнхенский сговор 1938 г., осудить правительства Великобритании, Франции и Германии за этот сговор, и с чем чёрт не шутит — возможно, человечество могло бы и избежать Второй мировой войны… Вернёмся в наши дни. Спустя 80 лет после Мюнхенского сговора, сейчас мировая общественность не хочет ещё раз наступать «на те же грабли». ICJ ООН вынес временное постановление США об отмене санкций против Ирана, связанных с гражданской авиацией, гуманитарными товарами и лекарствами: «Судьи Международного суда, главного судебного органа ООН приняли решение в пользу Ирана по делу против США, в котором говорится, что санкции США, введенные в мае против Ирана, нарушают условия Договора о дружбе между США и Ираном от 1955 года», сообщает тот же ресурс Mehr News. В своём первоначальном решении, в целом в пользу Ирана, Международный суд потребовал от США приостановить санкции в отношении Ирана, связанные с гуманитарной помощью, сельским хозяйством, поставками запасных частей для гражданской авиации и соответствующими услугами, включая банковские каналы. Суд призвал США в соответствии со своими обязательствами по Договору о дружбе, экономическим связям и консульским правам 1955 г. снять любые препятствия из числа объявленных 8 мая 2018 г., в частности, не препятствовать свободному вывозу на территорию Ирана лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, а также запасных частей, оборудования и связанных с ними услуг (включая техническое обслуживание, ремонтные услуги и т.д.), необходимых для обеспечения безопасности гражданской авиации. «С этой целью Соединённые Штаты должны обеспечить, чтобы лицензии и необходимые разрешения выдавались и чтобы платежи и другие переводы средств не подвергались никаким ограничениям в той мере, в какой они касаются вышеупомянутых товаров и услуг», — говорится в постановлении. Суд единогласно предписал обеим сторонам «воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор в суде или затруднить его разрешение». Суд далее подтвердил, что его «постановление о временных мерах… имеет обязательную силу» и тем самым создаёт международно-правовые обязательства для обеих сторон.

Шантаж Вашингтона в отношении ICJ ООН, таким образом, не сработал — вердикт, в котором, впрочем, ничего не говорится о незаконности, допустим, санкций США против Ирана в части, касающейся иранской ракетной программы, тем не менее, обнажает для всего мира — в том числе и для союзников США, единственно возможную истину: действия США против Ирана незаконны. Априори, вердикт Международного суда касается и такого верного пса Америки на Ближнем Востоке, как Израиль. Не имея возможности избежать или опротестовать решение ICJ ООН, США объявляют задним числом разрыв своего Договора о дружбе с Ираном от 1955 г. Разумеется, юристы из США загодя утверждали, что Суд ООН не должен иметь юрисдикции в споре, а Договор о дружбе с Ираном «более недействителен», и санкции, наложенные Вашингтоном против Тегерана, в любом случае его не нарушают. Но Международный суд ООН опроверг такое утверждение. И оказалось, судя по заявлению госсекретаря Помпео, что на момент, когда вашингтонские юристы пытались обосновать неподсудность США решениям ICJ ООН и утверждали, что ирано-американский Договор о дружбе «более недействителен», они просто врали — ведь Помпео объявил о выходе США из этого Договора только 4 октября 2018 г., пусть даже — в день вынесения Судом ООН его вердикта, т. е. 3 октября. Всё лето американская сторона нагло лгала Международному суду… Но лгунишка пойман с поличным — выход задним числом из условий ирано-американского Договора о дружбе не освобождает США от обязанности исполнить требования мировой общественности, изложенные в вердикте ICJ ООН от 3 октября 2018 г.

Естественно, Тегеран уже выступил со своими оценками данного события. Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил: «Ещё один провал для правительства США, пристрастившегося к санкциям, и победа верховенства права. Крайне важно для международного сообщества коллективно противостоять деструктивной американской односторонности», сообщает агентство IRNA. Затем он в интервью английской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, выступил за отказ от использования доллара в международной политике: «Это сложный процесс, но необходимость в этом очевидна. Международное сообщество не должно позволять США управлять миром диктаторскими методами». «Главы европейских стран, включая премьер-министра Великобритании и президента Франции, заявили, что поддерживают сохранение ядерной сделки, и теперь необходимо превратить договорённости в механизмы по её сохранению. Я уверен, что это произойдёт, — продолжал далее Зариф. — На следующем этапе Иран попытается понять, работают ли эти механизмы на самом деле. Мы подождём и посмотрим, но это не значит, что наше терпение никогда не закончится». В ответ на вопрос о том, что есть ли перспективы у переговоров между Ираном и США, глава внешнеполитического ведомства ИРИ не исключил возможности встречи президентов двух стран. Он отметил, что результатом встречи Хасана Роухани с Дональдом Трампом будет двухстраничный документ и фотография. «Но у нас уже есть 150-страничный Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, — добавил он. — Ядерная сделка — это не просто личные договорённости между людьми, а международное соглашение между несколькими государствами». США не смогут достичь ничего лучше, чем Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД, JCPOA) по иранской ядерной программе, подчеркнул Зариф в заключение. То есть — переговоры не исключаются, но только о том, чтобы США вернулись к исполнению своих обязательств по Соглашению JCPOA от 2015 г.

Ну, а 4 октября, узнав о заявлении Майкла Помпео, глава МИД Ирана оперативно отреагировал: «Сегодня США вышли из фактического договора между США и Ираном после того, как Международный суд ООН постановил прекратить нарушение этого договора, вводя санкции против иранского народа. Преступный режим», передаёт агентство IRNA. Затем были распространены заявления официального представителя МИД Ирана Бахрама Кассеми. «В соответствии с декретом Международного Суда, США должны избегать чинить препятствия на пути иранских финансовых операций. Согласно решению Международного Суда, другие страны не обязаны следовать санкциям против Ирана, введённым США» — озвучил Кассеми специальное сообщение МИД Ирана. Пресс-секретарь МИД ИРИ отметил также, что решение Суда ООН является успехом для Ирана. Далее он заявил, что заявил, что глава НАТО должен быть озабочен односторонней и опасной политикой США и несоблюдением ими своих международных обязательств. В этом заявлении г-н Кассеми одновременно реагировал и на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об «озабоченности по поводу ракетной программы Ирана и его дестабилизирующей деятельности в регионе». Ну, было бы удивительно, чтобы шавки США из НАТО не поспешили бы с декларативными заявлениями о поддержке «хозяина». Поэтому отповедь Тегерана на сей раз явно и ярко коснулась и Североатлантического блока. «Ракетная программа Исламской Республики Иран является защитной и сдерживающей по своей природе, — сказал Кассеми, передаёт IRNA. — Иран, который является главной жертвой зловещего феномена терроризма, играет самую эффективную роль в прекращении господства террористических группировок, в том числе ДАИШ (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), над регионом, вопреки пропагандистским дестабилизирующим коллаборациям, которые созданы определёнными странами и их союзниками. Без сомнения, многие европейские страны должны ценить священную борьбу Ирана с терроризмом в регионе, а не подвергать Тегеран вопросам за его продуктивную и эффективную политику по поддержаниию собственной безопасности».

Он добавил, что Иран всегда призывал к тесным переговорам со своими соседями, отказываясь от какой-либо внешней военной безопасности под предлогом восстановления безопасности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Отвергнув комментарии генсека НАТО по иранской ракетной программе, Кассеми сказал: «Иран, как и все другие независимые страны в мире, имеет право на обычные военно-оборонительные программы, и такие необоснованные опасения не влияют на политику Исламской Республики Иран, направленную на поддержание, развитие и расширение своей программы оборонительных ракет. После такого опыта и разрушительной войны, навязанной Ирану прежним иракским режимом Саддама Хусейна при поддержке Запада и Востока, мы не позволим другим сторонам лишить нас самого необходимого оборонительного оружия, необходимого для нашей безопасности». Но главную и политическую, да и человеческую пощёчину Йенсу Столтенбергу спикер иранского МИД приберёг «на ужин»: «Генеральный секретарь НАТО должен быть, в первую очередь, обеспокоен нелояльностью и односторонним выходом члена НАТО из ядерной сделки и опасным односторонним подходом США». В заключение г-н Кассеми призвал главу НАТО подвергнуть сомнению незнание членом НАТО своих международных обязательств, сообщает IRNA. Иными словами, официальный Тегеран призвал НАТО «спросить с США» за нарушение ими международного законодательства и международных договоров. Иранская сторона не просто отбила «мяч», бездумно посланный генсеком Североатлантического блока — теперь «мяч на стороне» Йенса Столтенберга, ибо вердикт ICJ ООН подтверждает правоту Тегерана, а не США. Впрочем, Столтенберг — не первый и, видимо, не последний генсек НАТО, который постоянно будет вынужден смиренно вытирать со своего лица плевки мировой общественности из-за авантюрной политика Вашингтона.

4 октября со своей оценкой сложившейся ситуации выступил и Верховный лидер Исламской революции, айятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи. Обратим внимание на мероприятие, которое глава иранского государства использовал для озвучивания своей оценки — это была его встреча с почти ста тысячами добровольцев (из организации «Басидж») на стадионе «Озоди» в Тегеране, как сообщает IRNA, сопровождая информацию много что говорящей фотографией (см. http://www.irna.ir/ru/News/3650417). Айятолла Хаменеи заверил, что Иран преодолеет санкции, добавив: «Поражение санкционной политики станет поражением США, и это поражение станет ещё одной пощёчиной от лица иранской нации». Верховный Лидер заявил, что санкции США против Ирана «более хрупкие», чем иранская экономика, и что Иран преодолеет эти санкции и нанесёт поражение Соединённым Штатам. По его словам, авторитет спас Иран от многолетнего господства зарубежных стран. Хаменеи отметил, что стране за всю историю удалось стать передовой в различных областях науки, философии, политики, искусства и гуманитарных наук среди всех мусульманских стран, а в определённую эпоху — даже среди всех стран мира. «Говоря об авторитете Ирана, достаточно отметить, что страна преодолела господство Великобритании и США, которые подчинили себе Иран в начале XIX века. Впервые в современную эпоху Иран предотвратил разделение страны в ходе войны», — сказал Верховный лидер, добавив, что в ходе 8-летней войны были сорваны планы противника по массовому нападению на страну и сохранена её территориальная целостность. «Аудитория, присутствующая на стадионе «Озоди» — это те силы, которые в прошлом году сфокусировались на оказании услуг в различных областях, включая здравоохранение, строительство, культуру и образование, менее привилегированным представителям народа по всей стране», — заявил также айятолла Хаменеи. «Непобедимость Исламской Республики и иранского народа — это не просто лозунг. Это реальность, и враги хотят, чтобы мы пренебрегали этим… и каждый справедливый человек должен признать эту чёткую проблему, — сказал лидер в своей речи, транслировавшейся также в прямом эфире IRIB. — Те, кто рекомендует сдаться США, не имеют должного понимания элементов нашей силы. Сегодня у «мягкой силы» США — последнее слово в мире, сегодня либеральная демократия США находится в руинах. Поэтому во многих частях мира богатая ядерная держава — США, потерпела поражение».

Не советуем адептам США и американской политики, будь то в Армении, России или где-либо ещё на постсоветском пространстве, скептически или пренебрежительно относиться к сути заявлений айятоллы Хаменеи. Хотя бы потому, что его решения и заявления, как и заявления его подчинённых, как показывает жизнь, всегда обоснованны. Вот сказали — начнём возмездие за теракт в Ахвазе, и ведь начали. Да ещё как! Но об этом — чуть позже. В своём выступлении айятолла также заявил, что весь иранский народ переживает «чувствительный период» в своей истории, противостоя угрозам Америки и экономическим трудностям. Он призвал иранцев стойко переносить нынешние социально-экономические тяготы и вновь подверг жёсткой критике политику Соединённых Штатов в ближневосточном регионе. Добавим также, что помимо многих десятков тысяч ополченцев из «Басидж», на стадионе «Озоди» присутствовали также и все представители командования и высшего офицерства Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. И это обстоятельство следует рассматривать как залог того, что все наказы и даже намёки Верховного лидера ИРИ будут воплощены в жизнь.

Попробуем разъяснить как раз на примере ракетного удара возмездия Ирана, по, как заявляли из Тегерана, «главарям «Исламского государства» (ИГ)» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «некоторым из тех, кто причастен к теракту в Ахвазе, и их покровителям». В самых разных странах, и что удивительно — в том числе в Армении, России и т.д., в последние дни пошли «комментарии специалистов», откровенно надсмехавшихся над ракетным потенциалом Ирана. Самое безобидное выражение в этих оценках — мол, «эффективность иранских ракет вызывает сомнения». Ради Всевышнего — сомневаться можно, но только в том случае, если сами «специалисты» имеют хоть отдалённую связь с военно-ракетной сферой и хоть один раз в реальности имели возможность «пощупать» иранские ракеты, а также — проверить, куда они летели и как, на чьи головы и т.д. обрушивались. Российский военный эксперт, президент Российской академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов — это вам не пустобрех с претензиями на нечто, или человек с неудовлетворёнными личными амбициями. Не собираемся пересказывать его биографию — кто захочет, найдёт и ознакомится. Но когда оценку чему-либо дают военные деятели подобного уровня, то лучше прислушиваться. Далее будет и объяснение — почему. Ракетный удар Ирана по террористам в ответ на атаку в Ахвазе продемонстрировал военную мощь этой страны в борьбе с терроризмом, заявил Ивашов 2 октября в интервью агентству IRNA. Теперь Иран является «мощным игроком», который может «изменить региональные и международные уравнения». Назвав стратегию Ирана по блокированию террористов на Ближнем Востоке «образцом для подражания», российский генерал осудил роль некоторых стран региона за поддержку террористических группировок.

Казалось бы, Ивашов ничего не сказал о результативности ракетной атаки. Однако… обратимся за дополнениями к заявлениям иранского генералитета, обращая повышенное внимание на нюансы. Ракетным ударом Ирана в ночь на 1 октября, уничтожены около 40 главарей террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил командующий Аэрокосмическими силами КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщало 2 октября новостное агентство Fars. По его словам, операция была проведена после получения разведданных о нахождении в районе предполагаемого удара полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что среди убитых был высший командир, ответственный за деятельность террористов в иракских районах Мосула. Генерал Хаджизаде также предупредил «спонсоров антииранских террористов, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и США», о том, что «толерантность официальных лиц Ирана ограничена». Агентство Tasnim News разместило кадры ударов по объектам террористов на востоке Сирии, снятые с иранских беспилотников. Ракетный удар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор по объектам организаторов теракта в иранском городе Ахваз является лишь началом возмездия, заявил начальник Генштаба ВС Ирана, бригадный генерал Мохаммад Хосcейн Багери. «Это было начало, будет и продолжение. Террористы должны знать, что Иран отомстит», — заявил иранский военачальник. Цели в виде «командных пунктов террористов» на восточном берегу Евфрата в Сирии, в районе Абу-Кемаль (Аль-Букамаль), были поражены на расстоянии 570 километров от места запуска ракет, сказано в официальном заявлении КСИР. А вот дальше, как передаёт Mehr News, бригадный генерал рассказал много чего крайне интересного. «Основываясь на полученной нами информации, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесло значительные потери, и некоторые из командиров этой террористической группировки были убиты. Информация, полученная иранскими разведывательными службами, показала, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имели отношения с другими антиисламскими группировками, но ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководило теми, кто стоял за атакой в Ахвазе из Дэйр-эз-Зора на востоке Сирии. Важно то, что беспилотники Исламской Республики пересекли одну или даже две страны, чтобы добраться до контролируемых ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) районов и успешно провели операцию, а ракеты Исламской Республики пролетели на большое расстояние, чтобы достичь своих целей и попали в очень маленькие здания и нанесли урон». Генерал Багери также добавил, что целевой район был расположен на востоке от Евфрата рядом с районом, контролируемым армией США.

Суммируем слова российского генерала Ивашова и свидетельства иранских генералов. Итак, напрочь отвергнуты «притязания» некой якобы арабской сепаратистской группировки «Аль-Ахвазия» на «авторство» в теракте, имевшем место 22 сентября в городе Ахваз остана Хузестан. Удар произведён по сирийской провинции, в которой, с одной стороны, пока сохраняется американское военное присутствие (в виде спецназовцев США, вояк из частных военных компаний типа «Блэкуотер», военных инструкторов курдских отрядов «Народной самообороны» (YPG) и в целом «Сирийских демократических сил» (SDF) и др.), а с другой — идёт активный процесс передачи контроля над провинцией Дэйр-эз-Зор под контроль Сирийской армии. Идёт также процесс интеграции некоторой части курдских отрядов YPG, курдских пешмерга из других организаций и партий — и именно в ряды Сирийской армии. Напомним, что такое район городка Абу-Кемаль (Аль-Букамаль) — это на востоке от Евфрата, но там давно нет ни одного целостного укрепрайона под контролем формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там стоят в основном именно американцы и отряды проамериканских SDF. Ну и кого же накрыли иранские ракеты?.. В косвенной форме на это даёт ответ крайне нервная и удивительная реакция США. Соединённые Штаты осудили ракетный удар Ирана по террористическим целям на востоке Сирии, в Вашингтоне шаг иранской стороны назвали его «безрассудным, небезопасным и эскалационным», передавала радиостанция «Голос Америки» 2 октября. По свидетельству радиостанции, вечером 1 октября, представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что Иран не предупредил другие страны, действующие в Сирии, о ракетном ударе. В отличие от Ирана, отметили в американском военном ведомстве, «профессиональные военные», представляющие возглавляемую США коалицию и Россию, принимают меры во избежание конфликтов при проведении операций (в Сирии) для обеспечения максимальной безопасности…

Ещё раз возвратимся к заявлениям генерала Хаджизаде и обратим внимание на следующую тонкость: «Их [т.е.террористов — прим.] тела по-прежнему находятся под обломками, и дополнительная информация будет раскрыта общественности в более позднее время». Сопоставляем это с его словами о том, что в отношении Саудовской Аравии, ОАЭ и США «толерантность официальных лиц Ирана ограничена». Помножаем это на свидетельство генерала Ивашова, признавшего, что ракетная атака Ирана от 1 октября показала «военную мощь этой страны в борьбе с терроризмом» и в состоянии «изменить региональные и международные уравнения». Наконец, завершим фразой генерала Багери — «Это было начало, будет и продолжение, террористы должны знать, что Иран отомстит». Помня, что в районе Абу-Кемаля (Аль-Букамаля) давно нет никаких чётко выраженных центров и укрепрайонов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что данная часть восточного берега Евфрата давно под контролем курдов YPG или других боевых групп из проамерикаснких SDF и что рядом же с ними — естественно, сами американцы, мы имеем все основания предполагать, что Иран прекрасно знал, по кому он наносит свои ракетные удары и на кого досылал свои семь беспилотников добивать недобитых преступников. Конечно, из Тегерана ничего не ответили представителю Пентагона США Шону Робертсону. Однако же ясно, почему Иран «не предупредил другие страны, действующие в Сирии, о ракетном ударе». Так ведь в случае предупреждения, американцы могли успеть эвакуировать тех лиц и те цели, по которым Иран нанёс свои ракетные удары возмездия. Разгадка проста. И не будет преувеличением предположить, что впервые (!) высказанная Пентагоном США претензия на ракетный удар связана с тем, что вместе с террористами погибли и американцы. США не протестовали столь рьяно против всех предыдущих ракетных атак Ирана по территориям Сирии и Ирака — так что наше предположение, думается, более чем достоверное.