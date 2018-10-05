Назарбаев предложил провести глубокую реформу МВД

Астана, , 11:36 — REGNUM Казахстану необходимо провести глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов, заявил 5 октября президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания народу.

Глава государства отметил, что необходимо принять дорожную карту модернизации МВД и начать реформу в 2019 году. По мнению президента, в рамках реформы необходимо оптимизировать штатную численность МВД, и избавить полицию от несвойственных функций.

Планируется также сократить количество учебных заведений по подготовке полицейских, а высвобожденные деньги направить на зарплату полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в ходе послания Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане необходимо изменить систему карьерного продвижения по службе, подготовку и отбор кадров правоохранительных органов.

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