Осужденный за терроризм Сенцов прекратил голодовку

Москва, , 11:25 — REGNUM Осужденный в России за терроризм гражданин Украины Олег Сенцов прекратил голодовку, заявил 5 октября заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ Валерий Маскименко.

«Олег Сенцов прекратил голодовку, о чём написал заявление, он дал согласие на приём пищи», — цитирует ТАСС Максименко.

По его словам, проведены консультации с «лучшими диетологами» Москвы, как Сенцова «выводить из состояния голодовки».

Напомним, Олег Сенцов был осуждён российским судом на 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Украинская власть называет его «политическим заключённым». Ранее Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

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