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Жан-Клод Юнкер посетит главную синагогу Вены и еврейскую общину

Политика

Визит главы Европейской комиссии в Австрии носит антинационалистический характер

Жан-Клод Юнкер посетит главную синагогу Вены и еврейскую общину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Жан Клод Юнкер

Вена, 5 октября 2018, 11:22 — REGNUM  5 октября председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер посетит главную синагогу Вены и пообщается с еврейской общиной в рамках своего двухдневного визита в Австрию, пишет газета Heute.

Официального повода для посещения синагоги нет, но, видимо, глава Еврокомиссии хочет сделать символический жест на фоне поднимающейся в Евросоюзе волны антисемитизма, пишет газета. Кроме того, 9 ноября в Австрии будут отмечать 80-ю годовщину Хрустальной ночи — антисемитского погрома в нацистской Германии. Между еврейской общиной Австрии и правящей в коалиции Австрийской партией свободы существует конфликт.

В первый день своего визита 4 октября Юнкер был приглашен во дворец Нидеростеррайх в Вене, где проходило мероприятие, посвященное столетию Австрийской Республики. В своем выступлении Юнкер предостерег об опасности прихода к власти правых.

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Политическая жизнь Австрии
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