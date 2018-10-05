В Узбекистане подготовлен список фильмов, не рекомендованных к просмотру

Ташкент, , 11:16 — REGNUM Список зарубежных кинофильмов, преимущественно производства США и не рекомендованных к ввозу, изготовлению и распространению на территории Узбекистана, направлен интернет-провайдерам и другим организациям со стороны уполномоченного контролирующего органа, сообщает 5 октября портал Узметроном.

Уведомление направлено со стороны Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, в перечне — 103 киноленты.

«Как правило, это фильмы ужасов, эротика, но есть драмы, мелодрамы, детективы, триллеры и даже комедии. К примеру, в перечень нежелательных для свободного доступа попали «Пятьдесят оттенков свободы», «Пятьдесят оттенков серого», — говорится в публикации.

Инспекция просит организации внутри Узбекистана «принять меры по удалению указанных в списке кинофильмов из внутренних ресурсов интернета и сообщить о проделанной работе до 10 октября текущего года».

Как сообщает издание, инспекция также указала на перечень репрессивных мер, которые будут приняты в отношении провайдеров в случае невыполнения ими требований контролера.

«Мы далеки от оценки художественных достоинств и уровня нравственности (безнравственности) кинопродукции, перечисленной в приложении к письму, однако наивно полагаем, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать, какие фильмы смотреть и какие книги читать. По крайней мере, в том случае, если мы действительно стремимся построить государство с приоритетом гражданских, политических и религиозных свобод», — пишут журналисты издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Узбекистане в перечень фильмов, не рекомендованных к распространению на территории страны, вошли 225 зарубежных фильмов.